Lady Gaga compie 40 anni il 28 marzo. Nata a New York, è cantante, attrice e artista statunitense. È nota per la musica innovativa, i look stravaganti e la personalità carismatica. La sua carriera si è sviluppata nel corso di diversi anni, portandola a ottenere numerosi premi e riconoscimenti.

Lady Gaga festeggia i 40 anni. La cantante, attrice e artista statunitense, nota per la sua musica innovativa, i suoi look stravaganti e la personalità carismatica, nasce infatti il 28 marzo a New York. Stefani Joanne Angelina Germanotta, ha iniziato la sua carriera musicale all’età di 19 anni. Ha abbandonato gli studi universitari per dedicarsi alla musica e ha lavorato come cantante in vari locali di New York prima di essere scoperta da Rob Fusari, un produttore musicale. Il suo debutto discografico, “The Fame”, è stato pubblicato nel 2008 e ha avuto un grande successo, grazie a singoli come “Just Dance” e “Poker Face”. Da allora, Lady Gaga ha vinto 16 Grammy Awards e ha recitato in film come “A Star is Born” e “Joker: Folie à Deux”. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Lady Gaga compie 40 anni: la vita e la carriera di una vera icona

Articoli correlati

Lady Gaga compie 40 anni: la timeline di tutti i suoi amoriDalla seconda metà degli Anni Duemila, Mother Monster è una protagonista costante dello showbiz, ma tra esibizioni teatrali e colpi di scena...

Lady Gaga, 40 anni in 40 look più «Gaga» che mai (ovvero sensazionali)Da quando ha fatto la sua apparizione sulle scene Lady Gaga in fatto di moda non ha mai avuto paura di osare.

Lady Gaga parla in italiano per un minuto al suo concerto a Milano

Una raccolta di contenuti su Lady Gaga

Temi più discussi: Lady Gaga compie 40 anni: la timeline di tutti i suoi amori; Lady Gaga compie 40 anni: la popstar che ha trasformato la moda in linguaggio; Lady Gaga compie 40 anni: perché si chiama così, le origini italiane, chi è il suo compagno, 7 segreti; Lady Gaga compie gli anni, 40 anni di trasformazioni: da American Horror Story a House of Gucci.

Lady Gaga compie 40 anni: la timeline di tutti i suoi amoriLa superstar italo-americana taglia il traguardo dei 40 anni: festeggiamola ripercorrendo la timeline di tutti i suoi amori, da Taylor Kinney all’attuale fidanzato Michael Polansky (e no, non ha mai f ... vanityfair.it

Lady Gaga compie 40 anni: una carriera da icona pop tra musica, cinema e amoreLady Gaga compie 40 anni: dalle classifiche musicali alla vittoria agli Oscar e il futuro matrimonio con Michael Polansky. rumors.it

Buon compleanno Lady Gaga #buoncompleanno #rtl1025 #LadyGaga - facebook.com facebook

I 40 anni di Lady Gaga: i look che l'hanno resa un'icona #ladygaga #look #moda #beauty x.com