Suono silenzio meditazione e movimento | workshop con Livio Magnini dei Bluvertigo e Luca Vicini dei Subsonica

Il 30 maggio nella scuola comunale di Bellaria si svolgerà un workshop intitolato “Suono, silenzio, meditazione e movimento”. L’evento vedrà la partecipazione di Livio Magnini, noto per il suo ruolo nei Bluvertigo, e di Luca Vicini, conosciuto come Vicio dei Subsonica. Con loro sarà presente anche il Maestro Alessandro D’Oria, considerato tra i massimi esperti nel settore. L’appuntamento è aperto a chi desidera esplorare queste pratiche attraverso un’esperienza diretta.

Il 30 maggio nel Comune di Bellaria presso la Scuola Comunale Elementare "Ferrarin" si terrà il workshop esperienziale “Suono, silenzio, meditazione e movimento” condotto da Livio Magnini (Bluvertigo), Luca “Vicio” Vicini (Subsonica) e dal Maestro Alessandro D’Oria, uno dei maggiori esperti.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Bluvertigo e Subsonica al Noisy Naples Fest 2026 Leggi anche: Noisy Naples Fest 2026: nuove conferme per il 23 e 24 luglio, arrivano Bluvertigo e Subsonica Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Workshop Suono, Silenzio, Meditazione e Movimento con Luca Vicio Vicini dei Subsonica e Livio Magnini dei Bluvertigo; Bellaria, workshop su mindfulness e movimento il 30 maggio. Libertà e musica: un contributo di Livio MagniniRiceviamo da Livio Magnini e volentieri pubblichiamo: Il 30 di ottobre presso il ristorante Mogo (un vero e proprio listening restaurant che vi consiglio di visitare) in via Bernina a Milano, si è ... rockol.it