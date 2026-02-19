Noisy Naples Fest 2026 | nuove conferme per il 23 e 24 luglio arrivano Bluvertigo e Subsonica

Il Noisy Naples Fest 2026 ha confermato le esibizioni di Bluvertigo e Subsonica per il 23 e 24 luglio. La notizia arriva dopo l’annuncio iniziale, che ha già attirato molti appassionati di musica. Il festival si svolgerà alla Mostra d’Oltremare di Napoli, attirando un pubblico numeroso. Entrambi i gruppi portano sul palco canzoni storiche e nuovi brani. La due giorni si preannuncia ricca di energia e spettacolo, con biglietti già in vendita online. La data si avvicina rapidamente.

Bluvertigo e Subsonica al Noisy Naples Fest 2026. Si amplia ulteriormente il cartellone del festival in programma alla Mostra d'Oltremare di Napoli, il 23 e 24 luglio. Un grande evento che riporta la dimensione da " festival europeo " nella città partenopea dopo diversi anni di assenza. I Bluvertigo – che hanno annunciato la reunion e il grande ritorno dal vivo nella formazione originale – si esibiranno nella giornata inaugurale del Noisy ( giovedì 23 luglio ) insieme a Franz Ferdinand e Skunk Anansie. I Subsonica, invece, saranno in scena venerdì 24 luglio nella seconda giornata del festival che prevede anche i live di Kasabian e Planet Funk.