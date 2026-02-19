Bluvertigo e Subsonica al Noisy Naples Fest 2026

Il Noisy Naples Fest 2026 ospiterà il concerto di Bluvertigo e Subsonica, due gruppi molto amati dai fan italiani. La causa di questa aggiunta al cartellone è l’aumento della richiesta di musica dal vivo nella città partenopea. La manifestazione si terrà alla Mostra d’Oltremare il 23 e 24 luglio, attirando migliaia di appassionati. Entrambi i gruppi porteranno sul palco i loro successi più celebri, creando un’atmosfera di festa e entusiasmo. La vendita dei biglietti inizierà a breve, mentre le date si avvicinano.

. Si amplia ulteriormente il cartellone del festival in programma alla Mostra d’Oltremare di Napoli, il 23 e 24 luglio. Un grande evento che riporta la dimensione da “festival europeo” nella città partenopea dopo diversi anni di assenza. I Bluvertigo – che hanno annunciato la reunion e il grande ritorno dal vivo nella formazione originale - si esibiranno nella giornata inaugurale del Noisy (giovedì 23 luglio) insieme a Franz Ferdinand e Skunk Anansie. I Subsonica, invece, saranno in scena venerdì 24 luglio nella seconda giornata del festival che prevede anche i live di Kasabian e Planet Funk.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Noisy Naples Fest 2026: nuove conferme per il 23 e 24 luglio, arrivano Bluvertigo e SubsonicaIl Noisy Naples Fest 2026 ha confermato le esibizioni di Bluvertigo e Subsonica per il 23 e 24 luglio.

Bluvertigo in concerto alla Mostra d'Oltremare per il Noisy Naples FestI Bluvertigo sono tornati sul palco con un concerto alla Mostra d'Oltremare di Napoli, dopo aver registrato il tutto esaurito all’Alcatraz di Milano.

