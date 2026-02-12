Suoni Controvento nuovi annunci per l' edizione del decennale | Sam Garrett

Il festival estivo di arti performative Suoni Controvento si prepara a festeggiare il suo decennale con nuove sorprese. Domenica 2 agosto alle 17, torna uno degli appuntamenti principali, anche se ancora non sono stati svelati tutti i dettagli. La macchina organizzativa lavora per offrire un’altra giornata all’insegna della musica e delle performance dal vivo, confermando la voglia di rinnovarsi e coinvolgere il pubblico anche in questa occasione speciale.

Ancora annunci in vista del decennale del festival estivo di arti performative Suoni Controvento che svela un altro dei suoi appuntamenti di punta: domenica 2 agosto (ore 17.30) a invadere il suggestivo palcoscenico naturale del passo di Scentinelle sul valico di Castelluccio di Norcia arriverà Sam Garrett con "Unplugged solo", un pomeriggio di emozioni tra folk e reggae. Produzione Barley Arts. L'evento si realizza in collaborazione con il Comune di Norcia. Il cantautore inglese, che con la sua musica esplora la filosofia orientale, la meditazione e la saggezza Rastafari, torna così a emozionare l'Italia.

