Sull’altare dei bilanci Senza Europa si fa dura Il rischio di 3 o 4 cessioni Nel mirino Rowe e Castro

Nella giornata di oggi si sono svolti i consueti approfondimenti sui bilanci del club, con particolare attenzione alle possibili cessioni di alcuni giocatori. La sconfitta contro la Roma ha complicato la corsa al settimo posto e alla qualificazione in Conference League, considerando anche le attuali difficoltà della squadra. Tra i nomi più indicati come potenziali partenti ci sono Rowe e Castro, che sono nel mirino delle trattative.

E’ l’ora dei conti, a Casteldebole. Il ko con la Roma, rende la rincorsa al settimo posto che ancora può valere la Conference League, praticamente una chimera, considerato pure le difficoltà della squadra. Raccontano le ultime estati che il Bologna abbia venduto per un centinaio di milioni a sessione di mercato: partendo da Zirkzee e Calafiori, finendo con Ndoye, Beukema, Erlic, Aebischer e Posch, senza considerare ovviamente i vari prestiti non riscattati. Nella prima estate, l’incasso fu a bilancio ma non in cash, date le percentuale di futura rivendita, ma i denari della Champions (circa 50 milioni) consentirono comunque acquisti per 50 milioni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sull’altare dei bilanci. Senza Europa si fa dura. Il rischio di 3 o 4 cessioni. Nel mirino Rowe e Castro Notizie correlate Berna, Rowe e Castro: quelli della notte: quante frecce per il Bologna per sognare un’impresa in EuropaBologna, 8 parile 2026 – Da Bernardeschi a Castro, da Cambiaghi a Rowe, da un Orsolini in cerca di se stesso, fino agli assistman Miranda e Zortea:... Asite nel mirino: scontro in Comune per il blocco dei bilanciLa tensione politica all’interno dell’amministrazione comunale è esplosa durante l’ultima seduta del consiglio, quando la lista La Città che Vogliamo...