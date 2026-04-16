Asite nel mirino | scontro in Comune per il blocco dei bilanci

Durante l’ultima seduta del consiglio comunale, si è verificato un acceso scontro tra le forze politiche presenti. La lista La Città che Vogliamo ha accusato un blocco intenzionale nei confronti dei bilanci relativi alla società partecipata Asite, sollevando polemiche sulla gestione e sulla trasparenza delle decisioni prese dall’amministrazione. La discussione si è protratta con toni accesi, senza che si arrivasse a una definizione immediata delle questioni sollevate.

La tensione politica all’interno dell’amministrazione comunale è esplosa durante l’ultima seduta del consiglio, quando la lista La Città che Vogliamo ha denunciato un blocco deliberato riguardante la gestione della società partecipata Asite. Il gruppo di opposizione, rappresentato da Savino Febi, Manolo Bagalini e Nicola Pascucci, ha contestato duramente la decisione della maggioranza di non discutere l’interrogazione presentata dal consigliere Interlenghi, un atto che secondo i critici impedisce il controllo sulle scelte finanziarie e sulle criticità dell’azienda pubblica. Un vicolo cieco regolamentare tra trasparenza e gestione politica. Il cuore dello scontro risiede in una questione di procedure che tocca direttamente il diritto dei cittadini alla conoscenza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Asite nel mirino: scontro in Comune per il blocco dei bilanci Notizie correlate Titoli di Oleksandr Usyk nel mirino dei pesi massimi prima dello scontro con VerhoevenIn un contesto di alto livello, il panorama dei pesi massimi vede protagonisti diversi poli di pressione in attesa di opportunità per l’accesso ai... La "fiera dei polli" ai Cantieri culturali, Comune nel mirino: "Inopportuno un evento sull'allevamento intensivo"Coro di "no" per la fiera avicola in programma nel weekend ai Cantieri culturali della Zisa.