Dopo aver lasciato il porto di Augusta, la Global Sumud Flotilla ha navigato per oltre duecento miglia in quarantotto ore. La nave si trova attualmente a metà strada tra la Sicilia e altre aree del Mediterraneo. Si segnala la presenza di un velivolo militare della Nato che sorvola la zona. La flottiglia prosegue il suo percorso senza interruzioni, con la rotta ancora da definire.

Palestina Primo giorno di viaggio della Flotilla. Arrivo previsto tra il 10 e il 15 maggio, meteo e marina israeliana permettendo Palestina Primo giorno di viaggio della Flotilla. Arrivo previsto tra il 10 e il 15 maggio, meteo e marina israeliana permettendo Il manifesto prima del manifesto. Un giornale che mai nessuno ha letto. Gratis una copertina inedita nel paginone centrale del quotidiano, lo storico “numero zero” del 16 aprile 1971, da collezione. Quarantotto ore dopo essere salpata dal porto di Augusta, la nuova Global Sumud Flotilla ha già percorso oltre duecento miglia e si trova praticamente a metà strada tra la Sicilia e le coste di Creta.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Sulla testa della Sumud un Hercules della Nato

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