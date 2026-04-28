Suicidio assistito secondo caso in Liguria | morto un 66enne | Dopo dieci mesi di attesa

In Liguria si è verificato il secondo caso di suicidio assistito, con la morte di un uomo di 66 anni dopo un'attesa di dieci mesi. La vittima, affetta da una malattia causata da un trauma cervicale, aveva deciso di porre fine alla sua vita. La sua morte è avvenuta dopo un lungo periodo di attesa legato alle procedure burocratiche legate alla legge sul suicidio assistito.

Stefano (nome di fantasia) ha smesso di lottare. Non contro la malattia che lo aveva inchiodato al letto dopo un trauma cervicale, ma contro la burocrazia. A 66 anni, è diventato il secondo ligure a scegliere il suicidio assistito, spegnendosi oggi, 28 aprile 2026, nella sua casa, attraverso.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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