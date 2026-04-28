Subito vandali nel parco di via Bruno

Il parco di via Giordano Bruno è stato danneggiato da atti vandalici poco dopo la sua riapertura. I danni sono stati segnalati da residenti che hanno notato scritte e oggetti rotti all’interno dell’area verde. La polizia sta indagando per identificare gli autori degli atti e valutare eventuali responsabilità. Nessuna persona è stata ancora individuata o arrestata in relazione a quanto accaduto.

Non ha fatto in tempo a riaprire che il parco di via Giordano Bruno è già finito nel mirino dei vandali. A pochi giorni dalla restituzione alla cittadinanza, l’area verde attrezzata per i più piccoli presenta infatti nuovi danneggiamenti, documentati dagli stessi cittadini attraverso fotografie che mostrano una situazione di degrado. Tra gli episodi segnalati, la rottura di un’altalena, attualmente inutilizzabile, in attesa degli interventi di ripristino. Ma non si tratta di un caso isolato: nei primissimi giorni dopo la riapertura, all’amministrazione comunale sono arrivate numerose segnalazioni di comportamenti scorretti, tra cui l’ingresso di scooter all’interno del parco e l’uso improprio dei giochi da parte di adolescenti, con conseguenti danni alle strutture.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Subito vandali nel parco di via Bruno Notizie correlate Villa Lauri, vandali e incuria nel parco: "Un gioiello lasciato nel degrado"Villa Lauri ha un giardino botanico senza eguali nelle Marche, ma oggi è completamente abbandonato ai vandali e all’incuria, con il rischio che se... Roma, vandali in azione nel III Municipio: danneggiata la casa del Parco LabiaRoma, 3 febbraio 2026 – Un atto vandalico ha colpito nella notte la casa del Parco Labia, nel Municipio III di Roma. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Subito vandali nel parco di via Bruno; Ambiente ripulisce il muro del Mediamuseum imbrattato dai vandali [VIDEO]; La statua di Pinocchio abbattuta e danneggiata. Scatta l’allarme vandali; Ridipinto da poco e subito imbrattato il muro del liceo Fracastoro. Subito vandali nel parco di via BrunoNon ha fatto in tempo a riaprire che il parco di via Giordano Bruno è già finito nel mirino dei vandali. A pochi giorni dalla restituzione alla cittadinanza, l’area verde attrezzata per i più piccoli ... ilrestodelcarlino.it Vandali nel parco: identificati 5 ragazziniIl Parco della Pace ancora nel mirino dei vandali, dopo la porta del bagno e il pannello dell’allerta meteo, distrutta una panchina nello sgambatoio a pochi passi dal parco. Le telecamere di ... ilrestodelcarlino.it Quando parliamo di gestione del rischio nel patrimonio culturale pensiamo subito a: • incendi • alluvioni • terremoti • vandalismo • pressione turistica Tutti rischi reali. Ma esiste anche un altro rischio, spesso invisibile. Progettare strategie di conservazione senz - facebook.com facebook