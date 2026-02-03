Roma vandali in azione nel III Municipio | danneggiata la casa del Parco Labia

Questa notte, qualcuno ha preso di mira la casa del Parco Labia nel Municipio III di Roma. Ignoti vandali sono entrati in azione danneggiando la struttura. La polizia sta indagando per capire chi ci sia dietro questo gesto e se ci siano testimoni o telecamere che possano aiutare a ricostruire la vicenda. Per ora, nessuna rivendicazione e nessuna notizia di feriti.

Roma, 3 febbraio 2026 – Un atto vandalico ha colpito nella notte la casa del Parco Labia, nel Municipio III di Roma. A denunciarlo sono i rappresentanti di Italia Viva, che parlano di un gesto "inaccettabile", capace di aggravare una situazione già segnata dal degrado e dall'assenza di una gestione stabile dello spazio. La denuncia dopo l'atto vandalico. Secondo quanto riferito nella nota congiunta, la struttura, un tempo affidata a un'associazione, versa da tempo in stato di abbandono a causa della mancata assegnazione. Il danneggiamento notturno viene definito un episodio grave, che colpisce non solo l'edificio ma l'intera comunità del quadrante Fidene-Serpentara, privandola di un punto di aggregazione e socialità.

