Su Noi Magazine la lotta agli stereotipi e alla violenza di genere in classe con le fiabe di Fondazione Libellula

Su Noi Magazine, l’inserto settimanale gratuito della Gazzetta del Sud, viene affrontato il tema della lotta agli stereotipi e alla violenza di genere nelle scuole, attraverso le fiabe realizzate dalla Fondazione Libellula. La pubblicazione, in edicola ogni giovedì, si concentra su iniziative e strumenti educativi che mirano a sensibilizzare gli studenti su questi argomenti. La rubrica si rivolge a insegnanti e genitori interessati a promuovere un ambiente scolastico più inclusivo.

Torna Noi Magazine, l’inserto settimanale gratuito del giovedì che dal 1996 Gazzetta del Sud dedica alle giovani generazioni, con la settima stagione 2025-2026 della GDS Academy - il brand di Ses Società Editrice Sud dedicato al settore educational - e del progetto originale “ Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine ”. L’appuntamento è il giovedì (fino al 21 maggio) nell'edicola fisica.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Su Noi Magazine la lotta agli stereotipi e alla violenza di genere in classe con le fiabe di Fondazione Libellula Notizie correlate Su Noi Magazine le Stem e gli stereotipi da abbattere per un accesso paritario alle professioni del futuroTorna Noi Magazine, l’inserto settimanale gratuito del giovedì che dal 1996 Gazzetta del Sud dedica alle giovani generazioni, con la settima stagione... Fondazione Giulia Cecchettin e Università di Firenze lanciano un corso gratuito per docenti su educazione alla parità di genere e prevenzione degli stereotipiLa Fondazione Giulia Cecchettin, insieme al Dipartimento Forlilpsi dell'Università di Firenze, lancia il corso gratuito "Educare all'uguaglianza di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: LIKE Tutto ciò che piace; Riccardo Luna, il cibo avariato e i nuovi scenari nelle piattaforme social: ora anche per loro Qualcosa è andato storto; L’Arezzo siamo noi, che diamo un senso a tutto questo. C’è la Partita, andiamo a vincerla; Sbirciate con noi l'interno del nuovo store newyorkese di Palace. Su Noi Magazine disabilità e diritti tra scuola e lavoro, la Legalità, il Dantedì eTorna Noi Magazine, l’inserto settimanale gratuito del giovedì che dal 1996 Gazzetta del Sud dedica alle giovani generazioni, con la settima stagione 2025-2026 della GDS Academy - il brand di Ses ... gazzettadelsud.it Su Noi Magazine l’intervista a Riccardo Luna: i social, il web tradito e il giornalismo giovane dei nuovi linguaggiScuole, università e argomenti delle quattro edizioni (Messina-Sicilia; Reggio; Cosenza; Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo) dell'inserto giovane Noi Magazine all'interno della Gazzetta del Sud di giovedì ... msn.com Sta nascendo il nuovo magazine di Zeta: siamo alla ricerca di un formato inedito e una visione originale. Se sei un/una grafico/a o creativo/a under 35, questa è la tua occasione. Partecipa alla nostra open call e immagina con noi il volto del nuovo magazine. Il - facebook.com facebook