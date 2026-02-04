Su Noi Magazine le Stem e gli stereotipi da abbattere per un accesso paritario alle professioni del futuro

Torna Noi Magazine, l’inserto settimanale gratuito della Gazzetta del Sud, dedicato alle giovani generazioni. Da quasi trent’anni, il magazine affronta temi legati al mondo dei giovani e delle professioni del futuro. Questa settimana, il focus è sulle Stem, le discipline scientifiche e tecnologiche, e sugli stereotipi che ancora ostacolano l’accesso paritario alle carriere. La GDS Academy presenta la nuova stagione 2025-2026, con iniziative rivolte alle scuole e ai giovani, anche attraverso il progetto “Gazzetta del Sud in classe con

Torna Noi Magazine, l'inserto settimanale gratuito del giovedì che dal 1996 Gazzetta del Sud dedica alle giovani generazioni, con la settima stagione 2025-2026 della GDS Academy - il brand di Ses Società Editrice Sud dedicato al settore educational - e del progetto originale "Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine". L'appuntamento è il giovedì (fino al 21 maggio) nell'edicola fisica.

