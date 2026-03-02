Fondazione Giulia Cecchettin e Università di Firenze lanciano un corso gratuito per docenti su educazione alla parità di genere e prevenzione degli stereotipi

La Fondazione Giulia Cecchettin e l’Università di Firenze hanno avviato un corso gratuito dedicato ai docenti di scuola dell’infanzia e primaria. Il programma si concentra su educazione alla parità di genere e prevenzione degli stereotipi, con l’obiettivo di supportare gli insegnanti nell’affrontare questi temi nelle classi. Il corso è rivolto a professionisti del settore educativo e si svolge in modalità gratuita.