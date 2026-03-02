Fondazione Giulia Cecchettin e Università di Firenze lanciano un corso gratuito per docenti su educazione alla parità di genere e prevenzione degli stereotipi
La Fondazione Giulia Cecchettin e l’Università di Firenze hanno avviato un corso gratuito dedicato ai docenti di scuola dell’infanzia e primaria. Il programma si concentra su educazione alla parità di genere e prevenzione degli stereotipi, con l’obiettivo di supportare gli insegnanti nell’affrontare questi temi nelle classi. Il corso è rivolto a professionisti del settore educativo e si svolge in modalità gratuita.
La Fondazione Giulia Cecchettin, insieme al Dipartimento Forlilpsi dell'Università di Firenze, lancia il corso gratuito "Educare all'uguaglianza di genere, fin dall'infanzia", rivolto ai docenti della scuola dell'infanzia e primaria. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
