Su Minetti vi stanno fregando sua intoccabilità Mattarella e l’Afd | quindi oggi…

Oggi si parla di una serie di questioni legali e politiche che coinvolgono figure pubbliche e norme di settore. Un video condiviso dal leader di un partito rivendica l’introduzione di una norma che riguarda l’obbligo di targa e assicurazione per i monopattini. Nel frattempo, si discute di un caso legato a Minetti e delle posizioni di alcune istituzioni sui procedimenti giudiziari. La situazione rimane complessa e molto discussa sui social e nei dibattiti pubblici.

Salvini condivide un video per rivendicare la norma sulla targa, e la relativa assicurazione, ai monopattini. Come uccidere un settore. Ma qualcuno che riduca la burocrazia invece di aumentarla, no?. Una donna è rimasta incinta contemporaneamente, in Colombia, di due uomini diversi. Due gemelli (che poi gemelli non sono) con la stessa madre ma padre diverso. Pazzesco.. A Latina un professore è sotto indagine perché, secondo la denuncia di uno studente, dopo che questi gli avrebbe pestato una scarpa, avrebbe reagito afferrando il giovane “da dietro, prendendolo per il collo e scaraventandolo a terra sul brecciolino con una mossa riconducibile al judo”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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