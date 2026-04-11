Nicole Minetti, ex consigliera regionale della Lombardia e professionista nel settore odontoiatrico, ha ottenuto la grazia dal Presidente della Repubblica. Attualmente, si trova a vivere in una località non specificata con l’imprenditore Cipriani. La sua situazione legale si è risolta con questa decisione, e non sono state rese note ulteriori attività o impegni pubblici recenti.

Nicole Minetti, ex igienista dentale e consigliera regionale della Lombardia, ha ricevuto la grazia dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il provvedimento è giunto nel massimo riserbo mediatico e si è basato su ragioni di carattere umanitario. Oggi Minetti vive all’estero, ha costruito una nuova quotidianità e ha scelto il silenzio insieme al compagno, l’imprenditore Giuseppe Cipriani. Chi è Nicole Minetti. Nata a Rimini nel 1985, dopo il diploma si iscrive a Biologia a Bologna, ma cambia strada e si laurea in Igiene dentale all’Università San Raffaele di Milano. Nel frattempo lavora come hostess e approda in tv, partecipando a programmi come “Scorie” e “Colorado”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Nicole Minetti graziata da Mattarella, cosa fa oggi e dove vive con l’imprenditore Cipriani

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Nicole Minetti graziata da #Mattarella: era stata condannata 3 anni e 11 mesi per i casi Ruby e Rimborsopoli x.com