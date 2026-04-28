Su Minetti indagini Interpol e ipotesi cooperazione con Uruguay ospedale Padova | Mai curato quel bambino

Le indagini sull'ex consigliera regionale coinvolgono anche l'Interpol e si ipotizza una cooperazione con le autorità uruguaiane. Nel frattempo, l'ospedale di Padova ha chiarito di non aver mai assistito il bambino adottato dall'ex igienista dentale, smentendo così le affermazioni fatte dalla stessa Minetti riguardo alle sue cure. La vicenda resta aperta, con diversi punti ancora da chiarire.

Nella vicenda della grazia concessa a Nicole Minetti restano diversi punti oscuri. A partire dalla patologia di cui soffrirebbe il bambino adottato dall'ex igienista dentale: l'ospedale di Padova smentisce la versione di Minetti, e fa sapere "di non avere mai avuto in cura il bambino". Intanto la Procura generale di Milano ha chiesto all'Interpol "di svolgere con urgenza le indagini".🔗 Leggi su Fanpage.it

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