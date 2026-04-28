L’ospedale di Padova ha confermato che il bambino coinvolto nella vicenda non è mai stato sottoposto a cure mediche presso la struttura. La notizia si aggiunge a quanto già riportato dal quotidiano, secondo cui i medici italiani, sia quelli del San Raffaele di Milano sia quelli dell’università di Padova, non avevano sconsigliato l’intervento sul minore e non lo avevano mai avuto in cura.

Non solo i medici italiani, quelli del San Raffaele di Milano e i colleghi dell’università di Padova, non avevano sconsigliato di fare l’operazione sul minore grazie al quale Nicole Minetti ha ottenuto la grazia, ma non lo hanno mai avuto in cura. Mentre il Quirinale ha chiesto nuovi accertamenti sulla pratica al ministero della Giustizia, l’Azienda sanitaria veneta è intervenuta con una nota pubblica che conferma quanto anticipato nelle scorse ore da il Fatto quotidiano. Il professor Luca Denaro, direttore dell’Uoc Neurochirurgia Pediatrica e Funzionale dell’Azienda Ospedale Università Padova, “ribadisce di non aver mai avuto contatti con la signora Nicole Minetti e conferma di non aver mai avuto in cura il bambino”, si legge in una nota dell’azienda ospedaliera universitaria di Padova.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Grazia a Minetti, l’ospedale di Padova conferma quanto anticipato dal Fatto: “Mai curato il bambino”

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