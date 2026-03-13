A Spoleto si sta svolgendo una manifestazione che dura diciassette giorni, con circa duecento spettacoli e più di mille artisti coinvolti. La rassegna include rappresentazioni di opera, musica sinfonica e anche musica pop. L’obiettivo dichiarato dagli organizzatori è quello di rendere l’evento più accessibile e più orientato al pubblico generale. La città si prepara ad accogliere visitatori da diverse regioni e nazioni.

Diciassette giorni, duecento spettacoli, oltre mille artisti, tra opera, musica sinfonica, pop orchestrato, danza e prosa: il Festival dei Due Mondi rivela i primi cinque spettacoli della 69ª edizione, in programma a Spoleto dal 26 giugno al 12 luglio, con nuovi spazi come la Chiesa di San Salvatore patrimonio Unesco, che riapre dopo dieci anni di restauro, e la Rocca Albornoziana. "Sarà un festival internazionale, nel solco della tradizione, ma più pop e contemporaneo per avvicinare un pubblico giovane": lo dice Daniele Cipriani, parlando dei primi appuntamenti della sua prima edizione, che ha scelto come consulenti Beatrice Rana per la musica classica e Leo Muscato per opera e prosa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Fra Mika e l’opera di Menotti: Spoleto vuol essere "più pop"

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