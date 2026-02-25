Il ritorno di Mika concerto all’Unipol Arena lunedì 2 marzo

Bologna, 25 febbraio 2026 – Il conto alla rovescia è finito. Mika sta per tornare a Bologna per la prima tappa del suo S pinning out tour: lunedì 2 marzo lo show è in programma all’ Unipol Arena di Casalecchio di Reno. L’occasione di assistere in Italia allo spettacolo della pop star è quasi unica: l’unica altra data programmata adesso, infatti, il 4 marzo alla Ogr di Torino. E se il tour europeo è già partito qualche settimana fa, nel frattempo è uscito anche il nuovo album ‘ Hyperlove’, dopo il singolo Modern Times. Il nuovo album ‘Hyperlove’. “Per questo album – ha spiegato Mika – ho ricominciato scrivendo da solo al pianoforte, senza filtri, cercando di essere il più autentico possibile. I brani sono esplosi in un vortice di energia caleidoscopica, tanto melodica quanto eccentrica e psichedelica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

