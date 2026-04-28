Il Barcellona ha mostrato interesse per Alisson Santos, attaccante del Napoli, che ha recentemente segnato un gol nell’ultima partita contro la Cremonese. Nonostante parta spesso dalla panchina, Santos ha dimostrato di saper incidere durante le sue occasioni. Il club azzurro, invece, desidera riscattarlo e mantenere il giocatore in rosa, anche in vista di future trattative. La situazione ha attirato l’attenzione di vari addetti ai lavori in Europa.

L’exploit di Alisson Santos non è passato inosservato in Europa. Il giocatore del Napoli ha segnato un gol nell’ultimo match di campionato giocato dagli azzurri contro la Cremonese e, da quando è arrivato, ha impressionato nonostante spesso partisse dalla panchina e subentrasse a gara in corso. Il Barcellona pare abbia messo gli occhi su di lui in vista della prossima stagione, come alternativa a Yamal e Raphinha. Alisson Santos conteso da tre club esteri. Come riportato dal giornalista Nicolò Schira sul suo canale YouTube, il brasiliano è stato monitorato dai blaugrana a causa della cifra ritenuta elevata del riscatto di Marcus Rashford (30 milioni) dal Manchester United.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Su Alisson Santos ha messo gli occhi il Barcellona, ma il Napoli vorrebbe riscattarlo e tenerlo

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