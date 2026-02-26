Alisson promosso da Conte Dribbling e gol il Napoli ha già deciso di riscattarlo

Venti giorni per prendersi Napoli. Ribaltando gerarchie, cancellando dubbi e timori. Imponendosi negli allenamenti e nelle prestazioni. E se a volte può essere facile arrivare subito al cuore dei tifosi, magari con un dribbling, uno strappo, un gol, non esistono invece scorciatoie per convincere un tecnico duro ed esigente come Antonio Conte. Ma Alisson Santos va più veloce delle difficoltà di ambientamento, dei problemi con una nuova lingua o una nuova realtà. Fa parlare il campo, unico giudice quando si tratta di sport. E lì, quotidianamente a Castel Volturno, ha mostrato con personalità al mondo azzurro che è già pronto per un ruolo da protagonista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Napoli-Roma, esordio da sogno per Alisson Santos: promosso anche Conte?Il Napoli si ferma in campionato dopo due vittorie consecutive, ma guadagna un punto sulla Juventus e tiene a debita distanza la Roma.

Che crescita per Alisson Santos. In un anno dalla seconda divisione portoghese alla Serie A, passando per lo Sporting Lisbona. Un percorso di crescita per il giovane brasiliano che non smette di stupire e che ieri ha ufficialmente conquistato il cuore dei tifosi - facebook.com facebook