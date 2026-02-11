Perchè il Napoli ha puntato su Giovane e Alisson Santos | Manna e Conte spiegano la scelta

Il Napoli ha scelto di puntare su Giovane e Alisson Santos durante il mercato di riparazione. I due attaccanti sono arrivati in rosa in un periodo difficile, quando il club doveva rispettare il limite del saldo zero. Manna e Conte hanno spiegato che si tratta di investimenti mirati per rinforzare l’attacco e trovare nuove soluzioni in attacco. La società ha deciso di puntare sui giovani, confidando nelle loro potenzialità per migliorare la squadra nel resto della stagione.

Giovane e Alisson Santos sono i volti nuovi del Napoli. I due attaccanti sono gli arrivi del mercato riparazione, nel corso del quale il club azzurro ha dovuto fare i conti con la limitazione del ‘saldo zero’. Il ds Giovanni Manna, parlando ai microfoni di Sportmediaset, ha spiegato i motivi che hanno portato la società a puntare su questi due calciatori: “Con le limitazioni è stato sicuramente un mercato complicato. Abbiamo provato a fare delle cose diverse. Come società abbiamo scelto di puntare su due ragazzi giovani, che hanno dei margini di crescita e delle caratteristiche, secondo me, che possono essere funzionali a quello che può essere il nostro calcio di oggi e magari anche a quello di domani.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su Napoli Alisson Santos

Il Napoli torna a cambiare volto sul mercato di gennaio, con scelte che ricordano quelle dell’anno passato.

Questa mattina a Castel Volturno si sono riaccesi i riflettori sulla formazione del Napoli.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Napoli Alisson Santos

Argomenti discussi: Perché il Napoli ha preso Alisson Santos: stesso ruolo e stessa esigenza da colmare di gennaio scorso; Orsi: Perché il Napoli non ha preso un centrocampista nel mercato?; ? RETROSCENA. Ecco perché il Napoli ha rinunciato a Juanlu; Napoli, perché tanti infortuni? Usura e sfortuna, ma anche le altre big giocano tanto...

Napoli, perché Anguissa non rientra? Le ultime sulle sue condizioni, cos'ha e quando può tornare in campoIl Napoli aspetta André-Frank Zambo Anguissa come Godot: il calciatore dovrebbe rientrare, ma il giorno del ritorno non arriva mai. L'ultima partita giocata risale al 9 novembre, sconfitta contro il B ... calciomercato.com

Il Napoli era in pole per Sulemana. Perché Manna ci ha rinunciatoKamaldeen Sulemana è stato ad un passo dal lasciare l'Atalanta a gennaio, con il Napoli in prima fila per aggiudicarselo. Il suo passaggio in azzurro non sarebbe saltato unicamente per il trasferiment ... msn.com

Oltre 30 minuti in campo e un rigore segnato: vi ha convinto Alisson Santos all'esordio in maglia Napoli - facebook.com facebook

#NapoliComo 7-8 dcr, pagelle e tabellino: Lobotka condanna gli azzurri ai rigori, Butez e Kempf decisivi, Baturina e Vergara on fire, Giovane e Alisson Santos sottotono [ @cla_damato] x.com