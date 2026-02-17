Senza consenso è stupro | il corteo
Domenica pomeriggio, centinaia di persone si sono radunate in strada per protestare contro il DDL Bongiorno, perché considerano che senza consenso non ci possa essere nessuna relazione sessuale. La manifestazione si è concentrata sulla modifica dell’articolo 609 bis del codice penale, ritenuta da molti una minaccia ai diritti delle vittime di stupro. Il corteo ha attraversato le vie principali della città, portando cartelli e slogan contro una legge che, secondo i partecipanti, rischia di mettere in discussione la definizione stessa di violenza sessuale.
Centinaia i partecipanti domenica pomeriggio alla mobilitazione cittadina contro il cosiddetto DDL Bongiorno, promosso come proposta di modifica dell’articolo 609 bis del codice penale in materia di violenza sessuale. L’iniziativa, organizzata da Casa della donna di Pisa, Centri Antiviolenza Casa della donna e Frida Kahlo di San Miniato con i collettivi Anomalia Collettiva, Kontromovimento e Obiezione Respinta, si è inserita nella giornata di mobilitazione nazionale diffusa promossa da realtà femministe in tutta Italia. Al centro della protesta, la proposta di riformulazione dell’articolo 609 bis, approvata il 27 gennaio in Commissione Giustizia, che sostituirebbe il riferimento al “consenso libero e attuale della persona” con la formula “volontà contraria”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
