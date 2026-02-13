Senza consenso è stupro presidio di protesta a Catania

A Catania, ieri mattina, decine di persone si sono radunate in piazza Duomo per protestare contro il “Ddl stupri”, un disegno di legge che, secondo le associazioni e i movimenti locali, rischia di ridurre la protezione alle vittime di violenza sessuale. La manifestazione è nata dopo che il governo ha annunciato modifiche alla legge, eliminando l’obbligo di consenso come elemento principale per definire lo stupro. Tra i partecipanti, anche alcune vittime di violenza che hanno portato striscioni con la scritta “Senza consenso è stupro”, e hanno chiesto di fermare le modifiche prima che peggiorino la tutela

Contro il cosiddetto “Ddl stupri” il presidio si terrà domenica 15 febbraio alle ore 10.30 in piazza Stesicoro, a Catania Associazioni, movimenti, sindacati e forze politiche del territorio catanese promuovono un presidio di protesta contro il cosiddetto “Ddl stupri”, un provvedimento che, secondo le organizzazioni promotrici, rischia di indebolire la tutela delle vittime di violenza sessuale. A trent’anni dalla legge del 1996, le realtà femministe e transfemministe denunciano il pericolo di un arretramento culturale e giuridico. “Le conquiste in materia di diritti non sono nate solo nelle aule parlamentari, ma anche nelle piazze, nei consultori, nei centri antiviolenza e nelle lotte quotidiane di donne, persone trans e soggettività LGBTQIA+.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Il 15 febbraio, Piazza del Plebiscito a Napoli si riempie di persone che vogliono dire basta alla violenza sessuale.

Centinaia di persone si sono radunate in piazza per protestare contro il Ddl Bongiorno.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Consenso: ribadiamo che il sesso senza sì è stupro; Senza consenso è stupro, no al Ddl Stupri, sit del centro antiviolenza; 15 Febbraio mobilitazione: senza consenso è stupro; Senza consenso è stupro. La Cgil Marche aderisce alle iniziative territoriali del 15 febbraio.

Senza consenso è stupro. Flash Mob a Viterbo il 15 febbraioSolo sì è sì. Mobilitazione pubblica contro la proposta che sposta il peso del consenso sulle vittime: le associazioni del territorio che si occupano di contrasto alla violenza contro le donne, dopo a ... newtuscia.it

Flashmob a Lugo contro il DDL Bongiorno: Senza consenso è stuproUn flashmob per dire no al DDL Bongiorno e ribadire un principio chiaro: senza consenso è stupro. L’appuntamento è per domenica 15 febbraio alle 11 in ... ravennanotizie.it

Thamaia, insieme ad associazioni, movimenti e forze politiche del territorio, rilanciano la mobilitazione contro il cosiddetto “DDL stupri” per il a Catania. Ci troveremo in Piazza Stesicoro alle 10.30 per affermare che libertà e consenso non son - facebook.com facebook