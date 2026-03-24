Siate curiosi coraggiosi e pieni di sogni | il messaggio dei carabinieri ai bambini della scuola dopo il seggio

Durante le giornate di voto per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, due carabinieri hanno svolto servizio presso una scuola di Cassino. In questa occasione, hanno rivolto un messaggio ai bambini, invitandoli a essere curiosi, coraggiosi e a mantenere vivi i sogni. L’attività si è svolta nel periodo in cui si sono svolte le elezioni e il servizio ha durato tre giorni.

Le parole che i due militari della Compagnia di Formia hanno dedicato ai piccoli studenti dell’elementare di Cassino dove hanno prestato servizio durante le elezioni per il referendum sulla giustizia E’ accaduto nell’elementare Pio Di Meo chiusa per le elezioni e che per tre giorni ha ospitato i seggi allestiti per la consultazione referendaria. E come scrive Angela Nicoletti su FrosinoneToday, al termine del loro incarico presso l’istituto dove hanno dormito e condiviso gli spazi che normalmente sono destinati ai piccoli studenti, prima di andare via i due militari di Scauri hanno voluto lasciare un messaggio ai bambini. Parole semplici... 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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