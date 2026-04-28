Studenti del Mediterraneo di Pulsano al MacFrut di Rimini

Una delegazione di studenti del terzo anno di un istituto alberghiero di Pulsano ha partecipato al MacFrut di Rimini, il Salone Internazionale dell’Ortofrutta. L’evento si è svolto recentemente e ha visto la presenza di giovani provenienti da diverse scuole. La visita è stata accompagnata dalla professoressa responsabile del gruppo, che ha seguito il percorso formativo dei ragazzi durante l’appuntamento fieristico.

Tarantini Time Quotidiano Esperienza formativa al Salone Internazionale dell’Ortofrutta “MacFrut” di Rimini per una delegazione di studenti del terzo anno dell’Istituto alberghiero “Mediterraneo” di Pulsano, accompagnati dalla professoressa Mariacinzia Loparco. Per la prima volta gli studenti hanno preso parte alla manifestazione ospiti dello stand del Consorzio di Tutela delle Clementine del Golfo di Taranto IGP, accolti dalla presidente Daniela Barreca. Nel corso della visita gli alunni hanno incontrato il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, che ha espresso apprezzamento per il livello di preparazione dimostrato durante il confronto.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Studenti del “Mediterraneo” di Pulsano al MacFrut di Rimini Notizie correlate Gli agrumi di Sicilia al Macfrut di Rimini: Arcoria (Das): "Ripartiamo dopo una stagione difficile"Il Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia parteciperà dal 21 al 23 aprile alla fiera internazionale dell’ortofrutta Macfrut, (Padiglione D1 - Stand... Porto di Ravenna: boom di scambi con il Mediterraneo dopo il Macfrut? Cosa sapere Terminal Container Ravenna consolida scambi con Israele, Turchia ed Egitto durante il Macfrut. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: 'Desideri di Pace', all'Ex Convento la mostra allestita dagli studenti quartesi con modellini in 3D che guardano a un futuro migliore; Studente del Buzzi trionfa alla finale regionale dei Giochi matematici del Mediterraneo; Frosinone, studente del Severi tra i migliori d’Italia ai Campionati di Filosofia; Gli studenti quartesi parlano di pace: un libro e una mostra in arrivo. Il Ministro Lollobrigida premia gli studenti dell’IPSSEOA 'Mediterraneo' di PulsanoNei giorni scorsi una rappresentanza di studenti del terzo anno dell’I.P.S.S.E.O.A. Mediterraneo di Pulsano, guidata dalla Prof.ssa Mariacinzia Loparco, per la prima volta è stata in visita al Salon ... giornaledipuglia.com Torre del Greco, la Banda del Sud incanta 400 studenti al Teatro CoralloTorre del Greco (Napoli) - Le sonorità del Mediterraneo entrano in teatro e diventano esperienza condivisa, tra ritmo, partecipazione e scoperta. È accaduto ... pupia.tv “Per la prima volta gli studenti non sono destinatari di decisioni calate dall’alto, ma protagonisti attivi del cambiamento. Ho voluto, infatti, che le nuove Indicazioni per i Licei venissero inviate formalmente alle Consulte per raccogliere un contributo concreto" - facebook.com facebook