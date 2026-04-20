Gli agrumi di Sicilia al Macfrut di Rimini | Arcoria Das | Ripartiamo dopo una stagione difficile
Dal 21 al 23 aprile, il Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia prenderà parte alla fiera internazionale Macfrut a Rimini, presso il Padiglione D1, stand 067-107, della Regione Siciliana. La partecipazione avviene dopo una stagione difficile per il settore, come dichiarato da un rappresentante dell’assessorato all’Agricoltura. La presenza alla manifestazione si inserisce in un momento di ripresa per le produzioni agricole di agrumi dell’isola.
Il Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia parteciperà dal 21 al 23 aprile alla fiera internazionale dell’ortofrutta Macfrut, (Padiglione D1 - Stand 067-107 Regione Siciliana, Assessorato all’Agricoltura)“La nostra presenza all'evento in programma a Rimini è particolarmente importante in un.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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