Studenti con DSA che si iscrivono all’Università incremento del 22% in pochi anni e i dati sono in aumento Verso il PDP-U

Negli ultimi anni si è registrato un aumento del 22% degli studenti universitari con DSA che si iscrivono alle università italiane, con i dati in crescita. Nell’anno accademico 20202021, il numero di studenti con questa condizione era di 19.000. Questa tendenza si riflette anche nel passaggio al nuovo Piano Didattico Personalizzato Universitario (PDP-U), che mira a rispondere alle esigenze di questi studenti.

Nell’anno accademico 20202021 gli studenti universitari con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) iscritti negli atenei italiani erano 19.616, con un incremento del 22% rispetto all’anno precedente. Rappresentano circa il 2% della popolazione studentesca, con una maggiore concentrazione nelle aree scientifiche (35,4%) e sociali (33,2%), seguite da quella umanistica (20,8%) e sanitaria (10%). A questi dati, diffusi da ANVUR e Associazione italiana dislessia, si aggiunge una distribuzione territoriale disomogenea, con una prevalenza nel Nord del Paese. L'articolo Studenti con DSA che si iscrivono all’Università, incremento del 22% in pochi anni e i dati sono in aumento.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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