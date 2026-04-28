Prof stende studente con una mossa di judo per una scarpa calpestata a Latina | rischia il processo
A Latina, un insegnante del liceo Grassi ha messo in atto una mossa di judo per immobilizzare uno studente che aveva calpestato una scarpa. L’episodio avrebbe provocato una caduta dell’alunno, portando all’apertura di un’indagine per lesioni e abuso. La garante dei diritti dell’infanzia ha commentato l’accaduto definendolo un episodio grave. La vicenda è ora al vaglio delle autorità competenti.
Al liceo Grassi di Latina un docente avrebbe immobilizzato un alunno facendolo cadere. Indagato per lesioni e abuso, interviene la garante: “Episodio grave”.🔗 Leggi su Fanpage.it
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A MORRA DE SANCTIS "L'occhio non appagato, navigando per quell'infinito, si stende là dove i contorni appena sfumati cadono in balìa dell'immaginazione". Francesco De Sanctis, Un viaggio elettorale, 1875, cap. X. Tra storia, cultura e memoria: una gior - facebook.com facebook