Prof stende studente con una mossa di judo per una scarpa calpestata a Latina | rischia il processo

A Latina, un insegnante del liceo Grassi ha messo in atto una mossa di judo per immobilizzare uno studente che aveva calpestato una scarpa. L’episodio avrebbe provocato una caduta dell’alunno, portando all’apertura di un’indagine per lesioni e abuso. La garante dei diritti dell’infanzia ha commentato l’accaduto definendolo un episodio grave. La vicenda è ora al vaglio delle autorità competenti.