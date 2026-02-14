Lione | Scontro durante conferenza muore studente di estrema destra Indaga la Procura

Un giovane studente di 23 anni, coinvolto in una rissa durante una conferenza a Lione, è morto. La Procura sta indagando sulla vicenda, mentre testimoni riferiscono che l’incidente è scoppiato tra due gruppi di giovani, uno di estrema destra e uno di sinistra. La discussione si è accesa improvvisamente, portando a una colluttazione che ha provocato il decesso del ragazzo.

Lione, morto un giovane militante di estrema destra dopo uno scontro. Un ventitreenne studente è deceduto giovedì a Lione in seguito a un violento scontro avvenuto a margine di una conferenza dell'europarlamentare Rima Hassan. L'aggressione ha portato la Procura di Lione ad aprire un'indagine per percosse mortali aggravate e violenze aggravate. Le dinamiche dell'accaduto sono ancora al vaglio degli inquirenti, mentre emergono accuse reciproche tra gruppi di estrema destra e di estrema sinistra. Un evento teso, una rissa e un giovane in pericolo. La tragedia si è consumata presso l'istituto Sciences Po Lyon, dove Rima Hassan, europarlamentare del partito La France Insoumise, era invitata a parlare.