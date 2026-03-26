Posso dire ad un alunno ti boccio se non ti comporti bene? Enrico Mazzieri spiega perché minacciare gli alunni è un reato di abuso dei mezzi di correzione
Un esperto legale ha chiarito che minacciare un alunno con la bocciatura come forma di pressione può configurare un reato di abuso dei mezzi di correzione. La questione riguarda l’uso di minacce come strumento per ottenere comportamenti desiderati in ambito scolastico, evidenziando che tali pratiche sono soggette a leggi che tutelano gli studenti da eventuali abusi.
Mazzieri spiega che minacciare la bocciatura è reato di abuso di mezzi di correzione se il metodo risulta umiliante e sproporzionato L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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