Necropoli sotto il futuro studentato a Ostiense | Il progetto va avanti E si accende la polemica

Nella zona di Ostiense, al civico 169 di via Ostiense, si sta portando avanti il progetto di costruzione di uno studentato. Durante i lavori di scavo, sono stati rinvenuti reperti archeologici, tra cui una necropoli intatta, risalente a tempi antichi. La scoperta ha suscitato discussioni tra chi sostiene la prosecuzione del progetto e chi chiede un approfondimento dei rilievi archeologici.

I costruttori sono certi che il cantiere potrà andare avanti, il minisindaco Ciaccheri chiede attenzioni. E si riaccende la protesta: "Troppi studentati nel nostro territorio" Si scava per uno studentato e si trovano reperti archeologici. È successo pochi giorni fa al civico 169 di via Ostiense, dove è stata scoperta una necropoli intatta. Non solo: a dicembre, in via Pigafetta 84 dagli scavi preliminari per un cantiere privato avevano portato alla luce dei possibili reperti di epoca industriale databili intorno al 1800. La scoperta in via Ostiense è significativa: una nuova area della Necropoli Ostiense – tra le più estese dell'antica Roma – con tombe in muratura decorate, colombari affrescati e sepolture a fossa.