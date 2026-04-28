La Casa Bianca ha rifiutato l'offerta dell'Iran di riaprire lo Stretto di Hormuz. Nel frattempo, il presidente russo sta portando avanti le sue iniziative nella regione. La questione dello stretto, strategico per il trasporto di petrolio, resta al centro delle tensioni tra le parti coinvolte. La posizione statunitense si inserisce in un quadro di contrasto con le proposte di Teheran. La situazione rimane incerta, con i vari attori che muovono le proprie strategie.

La Casa Bianca boccia l’offerta iraniana sulla riapertura dello Stretto di Hormuz. Putin intanto tesse la sua tela. Servizio di Marco Burini TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Stretto di Hormuz, Casa Bianca boccia proposta iraniana di apertura

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