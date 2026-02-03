Al Cicero di Cefalù Marea moto continuo | sei spettacoli teatrali gratuiti imperdibili

Al teatro Cicero di Cefalù tornano gli spettacoli gratuiti con la rassegna “Marea, moto continuo”. Sono sei appuntamenti tra febbraio e maggio, tutti aperti al pubblico senza biglietto. La direzione artistica è affidata a Santi Cicardo, che ha scelto di portare il teatro sotto gli occhi di tutti in un periodo in cui l’offerta culturale è più importante che mai. Gli eventi si svolgono al teatro comunale Cicero, un palcoscenico che si anima di nuove rappresentazioni e di un pubblico sempre più numeroso.

"Marea, moto continuo" è il suggestivo titolo della rassegna teatrale, per la direzione artistica di Santi Cicardo, che si svolgerà per il secondo anno al teatro comunale Cicero di Cefalù tra il 6 febbraio e il 10 maggio. Sei spettacoli gratuiti per scoprire ed esplorare le emozioni della.

