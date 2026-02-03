Al Cicero di Cefalù Marea moto continuo | sei spettacoli teatrali gratuiti imperdibili

Al teatro Cicero di Cefalù tornano gli spettacoli gratuiti con la rassegna “Marea, moto continuo”. Sono sei appuntamenti tra febbraio e maggio, tutti aperti al pubblico senza biglietto. La direzione artistica è affidata a Santi Cicardo, che ha scelto di portare il teatro sotto gli occhi di tutti in un periodo in cui l’offerta culturale è più importante che mai. Gli eventi si svolgono al teatro comunale Cicero, un palcoscenico che si anima di nuove rappresentazioni e di un pubblico sempre più numeroso.

"Marea, moto continuo” è il suggestivo titolo della rassegna teatrale, per la direzione artistica di Santi Cicardo, che si svolgerà per il secondo anno al teatro comunale Cicero di Cefalù tra il 6 febbraio e il 10 maggio. Sei spettacoli gratuiti per scoprire ed esplorare le emozioni della.🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su Cefalù Cicero “Marea, moto continuo”: "Mille Rose" apre la seconda edizione della rassegna teatrale a Cefalù "Fiabe per Luci d’Artista", sei spettacoli gratuiti tra l'Augusteo e il Centro Sociale Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Cefalù Cicero Argomenti discussi: Al Cicero di Cefalù Marea, moto continuo: sei spettacoli teatrali gratuiti imperdibili; Al Teatro comunale Cicero di Cefalù incontro su Servizi ecosistemici: valorizzazione della biodiversità agricola; Marea, moto continuo: Mille Rose apre la seconda edizione della rassegna teatrale a Cefalù; Cefalù, torna Marea – Moto continuo: sei spettacoli gratuiti al Teatro Cicero dal 6 febbraio al 10 maggio -. Al Cicero di Cefalù Marea, moto continuo: sei spettacoli teatrali gratuiti imperdibiliMarea, moto continuo è il suggestivo titolo della rassegna teatrale, per la direzione artistica di Santi Cicardo, che si svolgerà per il secondo anno al teatro comunale Cicero di Cefalù […] ... blogsicilia.it Claudio Casisa in Inconcludente al Teatro Salvatore Cicero di CefalùSabato 31 gennaio (alle 21.00) e domenica 1 febbraio (alle 17.00), al TEATRO COMUNALE SALVATORE CICERO di CEFALU' va in scena INCONCLUDENTE, il nuovo spettacolo di Claudio Casisa. guidasicilia.it Siciliando Informa Cefalù Dal sito ufficiale del Comune di Cefalù... "Cefalù celebra il Giorno della Memoria 4 Febbraio 2026 ore 10.30 Teatro Comunale Cicero" - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.