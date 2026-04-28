Stretta delle banche sul credito a famiglie e imprese | è la peggiore dal 2023

Le banche dell’area euro hanno inasprito le condizioni dei prestiti nel primo trimestre del 2024, segnando la più severa stretta creditizia dal terzo trimestre del 2023. La guerra in Iran ha influito sulla situazione, portando a un aumento delle restrizioni per famiglie e imprese. La decisione delle banche si riscontra in un contesto di tensioni internazionali che hanno inciso sul mercato del credito.

La peggiore stretta creditizia dal terzo trimestre del 2023. La guerra in Iran presenta il conto per imprese e famiglie anche sul fronte delle banche: gli istituti dell’area euro, a causa delle tensioni internazionali, hanno infatti inasprito le condizioni dei prestiti nel primo trimestre dell’anno. Con una forte stretta – peggiore delle attese – sul credito per le imprese e le famiglie. L’indagine della Bce sui finanziamenti del sistema bancario mostra una stretta per i prestiti alle imprese del 10%. E a peggiorare è anche il dato relativo ai prestiti alle famiglie, con una stretta sui mutui per la casa del 2% e addirittura del 15% per il credito al consumo.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Stretta delle banche sul credito a famiglie e imprese: è la peggiore dal 2023 Notizie correlate Stablecoin: lo studio che smonta il timore delle banche sul creditoGli economisti del Consiglio dei Consulenti Economici (CEA) hanno pubblicato un’analisi che smentisce le preoccupazioni sollevate dal settore... Credito: a gennaio salgono dell’1,9% i prestiti a famiglie e impreseRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Stretta su UBS: dovrà dotarsi di 20 miliardi di capitale in più; Colmiamo le lacune, ma non possiamo escludere altre crisi; La Settimana Economica | n. 16/2026; Banche, l’Ue ammorbidisce Basilea3 fino a fine 2029. No a disparità con le regole Usa sui rischi di mercato. Bce: 'Col rischio-Iran stretta agli standard sui prestiti più forte da fine 2023'Le banche euro hanno segnalato in aprile un ulteriore inasprimento netto, superiore alle attese, degli standard creditizi (le linee guida interne o i criteri di approvazione dei prestiti) per i finanz ... ansa.it Bce: peggiore stretta del credito dal 2023, previsto calo anche nel II trimestreForte stretta del credito per imprese e famiglie: le banche nell’area dell’euro hanno continuato a inasprire le condizioni di tutti i tipi di prestito nel primo trimestre dell’anno. Si tratta della st ... ilsole24ore.com Il Centro - Quotidiano d'Abruzzo. . Si è concluso con una stretta di mano tra il sindaco di Pescara, Carlo Masci, e il presidente dell'associazione Pescara Brillante, Valerio Ciroli, il confronto in municipio sul futuro del mercato ittico: i due, tuttavia, sono rimasti sull - facebook.com facebook Bce: "Col rischio-Iran stretta agli standard sui prestiti più forte da fine 2023". #ANSA x.com