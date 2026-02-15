Credito | a gennaio salgono dell’1,9% i prestiti a famiglie e imprese

Da ildenaro.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A gennaio, i prestiti a famiglie e imprese sono aumentati dell’1,9% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, spinti dalla domanda di finanziamenti per l’acquisto di case e investimenti produttivi. Questo incremento rappresenta l’undicesimo mese di fila in cui si registra una crescita, secondo i dati ufficiali.

A gennaio l ‘ammontare dei prestiti a imprese e famiglie è cresciuto dell’1,9% su base annua,  “proseguendo per l’undicesimo mese consecutivo nella crescita”. Lo si legge nel  rapporto mensile dell’Abi. A dicembre 2025 i  prestiti alle famiglie erano cresciuti del 2,5%  e quelli  alle imprese del 2%. Per le famiglie è il tredicesimo mese consecutivo in cui si è registrato un incremento e per le imprese è il settimo mese consecutivo in cui sono cresciuti i finanziamenti, viene spiegato. Nello stesso mese di gennaio il tasso medio sul totale dei prestiti (quindi sottoscritti negli anni) è stato il 3,97% contro il 3,96% nel mese precedente mentre il  tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento  alle imprese è  sceso al 3,49%  (3,58% nel mese precedente; 5,45% a dicembre 2023); Il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è stato il 3,47%.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

Abi: a gennaio ammontare prestiti a imprese e famiglie +1,9%

L’Associazione bancaria italiana (Abi) ha comunicato che a gennaio i prestiti a imprese e famiglie sono aumentati dell’1,9%, confermando un trend di crescita ininterrotto da quasi un anno.

Cyber risk e credito, un attacco informatico può bloccare i prestiti alle imprese

Un attacco informatico può influire significativamente sulla disponibilità di credito per le imprese.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Prestiti a famiglie e imprese in aumento, ecco l’andamento dei finanziamenti; Prestiti alle imprese in aumento ma le micro e piccole restano escluse.

credito a gennaio salgonoCredito: a gennaio salgono dell’1,9% i prestiti a famiglie e impreseA gennaio l‘ammontare dei prestiti a imprese e famiglie è cresciuto dell’1,9% su base annua, proseguendo per l’undicesimo mese consecutivo nella crescita. Lo si legge nel rapporto mensile dell’Abi. ildenaro.it