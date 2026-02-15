Credito | a gennaio salgono dell’1,9% i prestiti a famiglie e imprese
A gennaio, i prestiti a famiglie e imprese sono aumentati dell’1,9% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, spinti dalla domanda di finanziamenti per l’acquisto di case e investimenti produttivi. Questo incremento rappresenta l’undicesimo mese di fila in cui si registra una crescita, secondo i dati ufficiali.
A gennaio l ‘ammontare dei prestiti a imprese e famiglie è cresciuto dell’1,9% su base annua, “proseguendo per l’undicesimo mese consecutivo nella crescita”. Lo si legge nel rapporto mensile dell’Abi. A dicembre 2025 i prestiti alle famiglie erano cresciuti del 2,5% e quelli alle imprese del 2%. Per le famiglie è il tredicesimo mese consecutivo in cui si è registrato un incremento e per le imprese è il settimo mese consecutivo in cui sono cresciuti i finanziamenti, viene spiegato. Nello stesso mese di gennaio il tasso medio sul totale dei prestiti (quindi sottoscritti negli anni) è stato il 3,97% contro il 3,96% nel mese precedente mentre il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è sceso al 3,49% (3,58% nel mese precedente; 5,45% a dicembre 2023); Il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è stato il 3,47%.🔗 Leggi su Ildenaro.it
Abi: a gennaio ammontare prestiti a imprese e famiglie +1,9%
L’Associazione bancaria italiana (Abi) ha comunicato che a gennaio i prestiti a imprese e famiglie sono aumentati dell’1,9%, confermando un trend di crescita ininterrotto da quasi un anno.
Credito: a gennaio salgono dell'1,9% i prestiti a famiglie e imprese
