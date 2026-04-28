Strepitosa Strapazzata | oltre 900 partecipanti alla marcia inclusiva

A Pisa si è svolta la 45ª edizione della Strapazzata, la marcia inclusiva che ha visto la partecipazione di oltre 900 persone. L'evento si è svolto il 28 aprile 2026 e ha coinvolto cittadini di diverse età e abilità, tutti uniti per sostenere l'inclusione e la solidarietà. La manifestazione ha attraversato le vie della città, attirando un pubblico numeroso lungo il percorso.

Pisa, 28 aprile 2026 – Numeri clamorosi per la 45° edizione della Strapazzata, la corsa non competitiva dell’Uisp a Pisa ha visto la partecipazione di oltre 900 corridori che hanno deciso di vivere una Festa della Liberazione all’insegna del divertimento e della libertà da qualsiasi assillo, compreso quello del cronometro. Alle 10 ha preso il via un lungo serpentone, uno dei tanti sparsi per l’Italia in questa giornata di celebrazioni, ma quello pisano ha sicuramente vinto come gruppo più festoso, variegato, soprattutto colorato e allegro. Non c’erano classifiche, non c’era alcun rilevamento del tempo, l’unico compito era correre (o camminare) in compagnia, al ritmo della musica considerando le varie postazioni lungo il percorso e il dj set presente a Lungarno Simonelli, luogo di partenza e arrivo della manifestazione.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Strepitosa Strapazzata: oltre 900 partecipanti alla marcia inclusiva Notizie correlate Leggi anche: Conclusa la marcia in blu per l'autismo: aumentano i partecipanti, raccolti oltre 8mila euro in donazioni Oltre 400 partecipanti alla 25esima Parcocorsa. Vincono Pastorini e MattesiniLa manifestazione podistica si è svolta ad Arezzo questa mattina, lunedì 6 aprile.