StreetSignal24 | creatività e passione

Due giovani di Napoli, Ivan e Domenico, hanno ideato un progetto di design caratterizzato da un forte senso di identità. La loro iniziativa si distingue per l'originalità e la cura dei dettagli, mostrando come creatività e passione possano tradursi in un progetto concreto. La realizzazione si concentra sulla forma e sul significato, riflettendo le radici culturali dei due creativi.

Due giovani creativi napoletani, Ivan e Domenico, hanno dato forma a un progetto di design tanto originale quanto identitario. Unendo le competenze maturate nei rispettivi percorsi di grafica ed economia, i due hanno ideato un’attività che trasforma un oggetto comune in un elemento di arredo unico: cartelli stradali personalizzati e personalizzabili in tutto e per tutto,identici a quelli presenti in strade, sia per materiali che per peso. L’idea nasce dal desiderio di valorizzare Napoli e la sua cultura attraverso un linguaggio visivo immediato e riconoscibile. Ogni cartello diventa così un pezzo di design capace di raccontare storie, evocare luoghi e celebrare simboli della città partenopea.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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