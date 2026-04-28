Strage di bovini sull' Ofantina | otto mucche morte tre auto distrutte e quattro feriti C' è anche un bambino

Un incidente si è verificato sull'Ofantina bis, nella zona di Malepasso, vicino a Volturara Irpina. Una mandria di mucche ha attraversato la strada, causando l’impatto con tre automobili. Nell’incidente sono rimaste ferite quattro persone, tra cui un bambino, e sono state uccise otto bestie. Tre vetture sono state distrutte dalle mucche e sono state segnalate anche alcune ferite tra i coinvolti.

Un incidente di insolita violenza all'altezza di Malepasso, nel territorio di Volturara Irpina. Secondo le prime indiscrezioni, gli animali sarebbero stati oggetto di un tentativo di furto andato storto Quattro feriti, tra cui un bambino, otto bovini morti e tre automobili distrutte. È questo il bilancio dell'incidente avvenuto sull'Ofantina bis, all'altezza della località Malepasso, nel territorio di Volturara Irpina, dove una mandria di mucche ha invaso la carreggiata travolgendo i veicoli in transito. I feriti sono stati trasportati in ospedale; al momento non si hanno notizie sulle loro condizioni. L'intervento dei soccorsi è stato immediato.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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