Grave incidente sull' A1 | auto distrutte e quattro feriti uno molto grave

Un incidente grave sull'A1 ha provocato quattro feriti, uno dei quali si trova in condizioni molto serie. La vettura coinvolta si è ribaltata e ha danneggiato altre auto, bloccando completamente la corsia in direzione sud. La polizia sta ancora indagando sulle cause dell’incidente, che si è verificato nella notte tra venerdì e sabato nei pressi di Lodi Vecchio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno estratto i feriti dalle lamiere e li hanno trasferiti in ospedale.

È di quattro feriti, di cui uno grave, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte lungo l'autostrada A1 all'altezza di Lodi Vecchio, in direzione sud, a pochi chilometri da Milano. Nello scontro sono rimasti coinvolti un autoarticolato e tre macchine. Nell'impatto un 49enne è rimasto incastrato nell'abitacolo della sua ed è stato liberato dai vigili del fuoco.