Schianto violento tra quattro auto | otto feriti e traffico bloccato
Venerdì 13, un incidente tra quattro auto ha provocato otto feriti e blocco del traffico a Ferrara, a causa di un violento scontro avvenuto in via Pomposa. La collisione si è verificata intorno alle 19, vicino al Ponte Bigoni, e coinvolgeva veicoli che percorrevano la strada in direzioni opposte. Le forze dell’ordine stanno ancora ricostruendo cosa abbia scatenato l’impatto.
L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio, la strada è rimasta chiusa a lungo per soccorsi e rilievi della polizia locale Incidente stradale nel tardo pomeriggio di venerdì 13 a Ferrara. Intorno alle 19, lungo via Pomposa all’altezza del civico 290, nei pressi del Ponte Bigoni, quattro veicoli sono rimasti coinvolti in uno scontro la cui dinamica è ancora in fase di accertamento. Il bilancio provvisorio parla di diversi feriti — otto secondo le prime informazioni raccolte — fortunatamente nessuno in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze, che hanno prestato le prime cure ai conducenti e ai passeggeri coinvolti, medicando contusioni e traumi lievi.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Violento schianto tra auto sulla provinciale ad Alzate Brianza: due giovani feriti
Nel primo pomeriggio di oggi, 8 gennaio, si è verificato un incidente tra due auto sulla strada provinciale di Alzate Brianza.
Auto Contromano in Autostrada Provoca uno Spaventoso Incidente
Argomenti discussi: Violento schianto in A1: tre auto distrutte, quattro feriti ricoverati in codice giallo; Frontale lungo la Carrareccia: cinque feriti, tra loro 2 bimbi; Scontro nella notte sulla Torino-Aosta: due auto distrutte e quattro feriti tra Volpiano e San Giorgio; Incidente nella notte sull'autostrada: quattro feriti. LE.
Schianto devastante sulla Statale 106: quattro giovani muoiono nello scontroTragedia lungo la Strada Statale 106, nel tratto che attraversa il territorio di Montepaone, in ... msn.com
Schianto tra due auto davanti alla stazione: grave una ragazza, feriti 4 bambiniVerona, incidente in piazzale XXV Aprile davanti alla stazione: grave una ragazza, tra i feriti anche quattro bambini. veronaoggi.it
Violento schianto nella notte sull’A5 tra Volpiano e San Giorgio: due auto distrutte e quattro feriti facebook