Schianto violento tra quattro auto | otto feriti e traffico bloccato

Venerdì 13, un incidente tra quattro auto ha provocato otto feriti e blocco del traffico a Ferrara, a causa di un violento scontro avvenuto in via Pomposa. La collisione si è verificata intorno alle 19, vicino al Ponte Bigoni, e coinvolgeva veicoli che percorrevano la strada in direzioni opposte. Le forze dell’ordine stanno ancora ricostruendo cosa abbia scatenato l’impatto.

L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio, la strada è rimasta chiusa a lungo per soccorsi e rilievi della polizia locale Incidente stradale nel tardo pomeriggio di venerdì 13 a Ferrara. Intorno alle 19, lungo via Pomposa all'altezza del civico 290, nei pressi del Ponte Bigoni, quattro veicoli sono rimasti coinvolti in uno scontro la cui dinamica è ancora in fase di accertamento. Il bilancio provvisorio parla di diversi feriti — otto secondo le prime informazioni raccolte — fortunatamente nessuno in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze, che hanno prestato le prime cure ai conducenti e ai passeggeri coinvolti, medicando contusioni e traumi lievi.