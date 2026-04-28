Strade Blu Live | il finale tra musica e il gusto della Rosissima
La rassegna musicale Strade Blu Live conclude la sua terza stagione a Nerolido il 14 maggio 2026. L’evento include un momento dedicato alla degustazione della Rosissima, un vino prodotto dalla vinicola di Elisabetta Montesissa nelle colline di Carpaneto Piacentino. La serata unisce musica dal vivo e il gusto della tradizione vinicola locale, offrendo ai partecipanti un’esperienza che combina entrambi gli aspetti.
? Cosa sapere La rassegna Strade Blu Live chiude la terza stagione a Nerolodio il 14 maggio 2026.. L'evento celebra la produzione vinicola di Elisabetta Montesissa nelle colline di Carpaneto Piacentino.. Giovedì 14 maggio 2026, la rassegna Strade Blu Live chiuderà la sua terza stagione a Nerolodio con un incontro dedicato ai sapori della vigna, portando sul palco la produzione di Elisabetta Montesissa. L’appuntamento segna il culmine di un percorso ispirato alle tracce letterarie di William Least Heat-Moon. In questa tappa finale, l’itinerario proposto si sposta verso l’esperienza sensoriale della degustazione, dove la narrazione dei sentieri secondari tra arte, musica e tradizioni locali incontrerà il lavoro della vignaiola emiliana.🔗 Leggi su Ameve.eu
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