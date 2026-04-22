Giovedì 23 aprile, un cantante noto per il suo stile musicale si esibirà durante l’evento Strade Blu Live. Sul palco sarà accompagnato dal musicista Eugene, creando un’atmosfera che combina solitudine e influenze di grandi autori. L’appuntamento si inserisce nel calendario di questa manifestazione, che ogni anno propone concerti di vari artisti. La serata promette di offrire un’esperienza musicale intima e coinvolgente.

Mauro Ermanno Giovanardi porterà la sua proposta musicale nell’ambito di Strade Blu Live nella serata di giovedì 23 aprile, accompagnato dal musicista Eugene. L’appuntamento si inserisce in un percorso artistico che vede l’interprete protagonista di una nuova produzione discografica intitolata E scegliere con cura le parole, un lavoro nato dalla collaborazione con diversi autori e musicisti, tra cui Francesco Bianconi, Colapesce, Kaballà e Alessandro Cremonesi dei La Crus. L’evoluzione sonora tra solitudine e collettività creativa. Il nuovo capitolo della carriera di Giovanardi si manifesta attraverso un disco che sembra consolidare la sua identità interpretativa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giovanardi a Strade Blu: il nuovo suono tra solitudine e grandi autori

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