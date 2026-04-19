Il 23 aprile, Strade Blu Live ospiterà un concerto di Mauro Ermanno Giovanardi, che si esibirà accompagnato da Eugene. L’evento prevede una serata dedicata alla musica e al vino, con il cantante che presenterà il suo repertorio. La serata si svolgerà nel locale, che si trova nella città e che ogni anno accoglie numerosi spettatori appassionati di musica dal vivo.

Il prossimo giovedì 23 aprile, il palcoscenico di Strade Blu Live accoglierà Mauro Ermanno Giovanardi insieme a Eugene per una serata che promette di unire l’alta interpretazione musicale alla tradizione enogastolica. L’evento si inserisce in un calendario ricco di appuntamenti che vede il Teatro Sociale protagonista tra il 23 e il 26 aprile 2026, all’interno di un ciclo di proposte che anima diverse location dal 14 marzo al 4 ottobre 2026. L’atmosfera della serata sarà arricchita dall’intervento di un produttore vinicolo siciliano che aprirà i lavori presentando un Trebbiano della annata 2020, creando un ponte sensoriale tra la produzione agricola del sud e l’estetica sonora che caratterizzerà l’ospite principale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Musica e vino: Giovanardi conquista Strade Blu Live il 23 aprile

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