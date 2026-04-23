Morte a Campobasso le analisi | Grave intossicazione da ricina | Sequestrato il cellulare della figlia maggiore

Nella zona di Campobasso, una persona è deceduta a causa di un’intossicazione grave da ricina. Le autorità hanno sequestrato il cellulare della figlia maggiore della vittima. La relazione del centro di analisi di Pavia è stata consegnata alla Procura di Larino, che sta esaminando i dettagli del caso. Al momento, non sono stati comunicati ulteriori elementi o possibili moventi legati alla morte.

È arrivata alla Procura di Larino (Campobasso) la relazione del Maugeri di Pavia sul caso di Pietracatella. Nel documento gli esperti del Centro antiveleni confermano per le due vittime la "grave intossicazione da ricina". La relazione é stata inviata agli investigatori dalla dottoressa Benedetta Pia De Luca che ha effettuato le autopsie su Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi., Gli investigatori hanno sequestrato il cellulare di Alice Di Vita, 19enne figlia e sorella maggiore di Antonella e Sara, le due donne morte il 27 e 28 dicembre per avvelenamento a Pietracatella, in provincia di Campobasso. Gli accertamenti irripetibili sono stati disposti dalla procura nell'ambito del fascicolo aperto contro cinque medici, indagati con l'ipotesi di omicidio colposo.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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