Storie di mamme in villa

In occasione della Festa della Mamma, si svolge una visita guidata dedicata alle donne che hanno vissuto in Villa Ottavia. L’evento include un tè nell’antica cucina, circondati da oggetti e memorie di famiglia custoditi nella villa. La visita permette di scoprire gli spazi e le storie di chi ha abitato questo luogo, offrendo un’occasione per rivivere alcuni momenti legati alle mamme che hanno vissuto in quella residenza.

In occasione della Festa della Mamma: un tè nell’antica cucina, tra oggetti e memorie di casa, una visita guidata speciale dedicata alle mamme che hanno abitato Villa Ottavia. Ore 16 visita guidata alla scoperta di un’insolita villa veneta, recentemente aperta al pubblico, che custodisce oltre.🔗 Leggi su Padovaoggi.it il SEGRETO dei genitori dello SNACK CLUB *cena con delitto* Notizie correlate Due ravennati brillano a Sanremo: storie di mamme in tvMiss Mamma Italiana a Sanremo: due ravennati tra le protagoniste Due rappresentanti di Ravenna sono tra le protagoniste di Miss Mamma Italiana, il... Leggi anche: 8 marzo, scienziate mamme “penalizzate e vittime di pregiudizi”. Le storie Altri aggiornamenti Temi più discussi: Giuseppe Festa: ho una storia da raccontarti!; Tre (e più) storie di come il design migliorerà la vita delle persone; La dolce attesa 2026 - Puntata del 26/04/2026 - Video; Musei civici Casa degli Umiliati. Storie di mamme in villaIn occasione della Festa della Mamma: un tè nell’antica cucina, tra oggetti e memorie di casa, una visita guidata speciale dedicata alle mamme che hanno abitato Villa Ottavia. Ore 16 visita guidata al ... padovaoggi.it Festa della mamma: la storia di una mamma speciale in KenyaIn occasione della festa della mamma, vogliamo raccontarvi la storia di una mamma del Kenya: Emily. Emily ha 35 anni e vive in una piccola baracca nello slum di Kibera con i suoi sei figli e il nipote ... savethechildren.it Storie che restano La storia di una famiglia che avrebbe potuto avere un sostegno diverso con tempistiche diverse. Per vedere la puntata completa clicca sul LINK IN BIO o vai su YouTube sul canale Davide Michienzi . . @dr.davidemichienziosteopata #sto facebook