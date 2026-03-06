8 marzo scienziate mamme penalizzate e vittime di pregiudizi Le storie

Il giorno dell’8 marzo viene dedicato alle scienziate mamme che, secondo un rapporto dell’Unesco, affrontano ancora numerosi pregiudizi e vengono penalizzate nel loro percorso professionale. Nonostante le pari opportunità siano un obiettivo ancora lontano, i dati evidenziano che le donne ricercatrici costituiscono meno del 30% della forza lavoro globale nel settore della ricerca. Le loro storie mostrano come le sfide siano ancora molte.

(Adnkronos) – Pari opportunità ancora lontane nel mondo della ricerca. Secondo i dati dell'Unesco Institute for Statistics, "le donne rappresentano meno del 30% dei ricercatori nel mondo. In Italia la percentuale sale al 34%, ma resta ampio il divario nei livelli apicali, dove solo il 12% dei membri delle accademie scientifiche nazionali è donna".