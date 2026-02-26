Due ravennati brillano a Sanremo | storie di mamme in tv

Miss Mamma Italiana a Sanremo: due ravennati tra le protagoniste Due rappresentanti di Ravenna sono tra le protagoniste di Miss Mamma Italiana, il concorso nazionale dedicato alla figura della mamma, che ha fatto tappa a Sanremo durante la 76ª edizione del Festival. Patrizia Verlicchi, 68 anni, e Silvia Zinzani, 49 anni, hanno partecipato a una trasmissione televisiva che andrà in onda venerdì 27 febbraio alle 17 su Canale Italia. Il programma, condotto dal patron del concorso insieme a Rosa Deriu, è stato realizzato nella Città dei Fiori e ha le partecipanti intervistare ospiti e persone tra le vie sanremesi. La trasmissione, registrata nella settimana del Festival, ha coinvolto trenta mamme miss che hanno animato lo studio televisivo con interviste e momenti di intrattenimento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

