Stop Food Waste Day | il Norwegian Seafood Council racconta lo Stoccafisso Norvegese un pesce senza sprechi

Il Norwegian Seafood Council ha dedicato la giornata mondiale contro lo spreco alimentare allo stoccafisso norvegese, un pesce che rappresenta un esempio di conservazione e utilizzo senza sprechi. Questa varietà di merluzzo viene essiccata all'aria e al vento, mantenendo intatte le sue proprietà nutritive. La comunicazione si concentra sulla versatilità del prodotto e sulla sua importanza nella tradizione culinaria del paese.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Versatile, nutriente e legato a una cultura del pieno utilizzo della materia prima, è oggi simbolo di una cucina più consapevole e sostenibile MILANO, 28 aprile 2026 PRNewswire — In occasione dello Stop Food Waste Day del 29 aprile, lo stoccafisso norvegese si conferma un alleato attuale di una cucina attenta alla sostenibilità, capace di coniugare gusto, tradizione e valorizzazione della materia prima. Da secoli protagonista di culture gastronomiche diverse, lo stoccafisso è oggi al centro di una riflessione sempre più attuale: quella sull’utilizzo consapevole del cibo e sulla riduzione dello spreco.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Stop Food Waste Day: il Norwegian Seafood Council racconta lo Stoccafisso Norvegese, un pesce senza sprechi Notizie correlate Food Waste, lo spreco di cibo nelle case vale oltre 7 mldIl report dell’Osservatorio Waste Watcher International - Università di Bologna per la Campagna Spreco Zero, su dati ed elaborazione IpsosDoxa. Leggi anche: Caramella Day: 7 italiani su 10 non escono di casa senza il loro comfort food Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Stop Food Waste Day: stoccafisso norvegese, il pesce anti-spreco; Stop Food Waste Day: Stoccafisso Norvegese, valore di un pesce che si utilizza in ogni sua parte. Stop Food Waste Day: stoccafisso norvegese, il pesce anti-sprecoMilano, 23 apr. (askanews) – Lo stoccafisso norvegese si conferma un prodotto legato alla ... msn.com Stop Food Waste Day - join us in Eat Central for free and subsidised foodOn Wednesday 29 April, Sussex Uni Food will be offering creative, low-waste dishes and practical tips for reducing food waste at home ... sussex.ac.uk Stop a fuoriuscite e sprechi. Con l’insalatiera Mineral conservi la freschezza e trasporti in totale sicurezza. Dal frigo al picnic, è la soluzione pratica che semplifica ogni utilizzo . No more spills or waste. With the Mineral salad bowl, you can keep food fresh and t facebook