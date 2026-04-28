Stop Food Waste Day | il Norwegian Seafood Council racconta lo Stoccafisso Norvegese un pesce senza sprechi

Da corrieretoscano.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Norwegian Seafood Council ha dedicato la giornata mondiale contro lo spreco alimentare allo stoccafisso norvegese, un pesce che rappresenta un esempio di conservazione e utilizzo senza sprechi. Questa varietà di merluzzo viene essiccata all'aria e al vento, mantenendo intatte le sue proprietà nutritive. La comunicazione si concentra sulla versatilità del prodotto e sulla sua importanza nella tradizione culinaria del paese.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Versatile, nutriente e legato a una cultura del pieno utilizzo della materia prima, è oggi simbolo di una cucina più consapevole e sostenibile  MILANO, 28 aprile 2026 PRNewswire — In occasione dello Stop Food Waste Day del 29 aprile, lo stoccafisso norvegese si conferma un alleato attuale di una cucina attenta alla sostenibilità, capace di coniugare gusto, tradizione e valorizzazione della materia prima.    Da secoli protagonista di culture gastronomiche diverse, lo stoccafisso è oggi al centro di una riflessione sempre più attuale: quella sull’utilizzo consapevole del cibo e sulla riduzione dello spreco.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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